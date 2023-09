Spectacle « La vengeance est un plat » Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair, 24 janvier 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

Dans le corpus des œuvres de Shakespeare, Titus Andronicus, qu’on suppose être la première pièce du dramaturge, occupe une place énigmatique n’offrant qu’une certitude : c’est la plus sanglante.

Son canevas déroule un cycle de vengeances que ne désavouerait pas le Grand-Guignol. Titus Andronicus a perdu vingt-et-un fils sur le champ de bataille, a tué le vingt-deuxième dans un accès de rage ; sa fille est violée sauvagement, ses agresseurs l’amputent de ses deux mains et de sa langue pour l’empêcher de les dénoncer ; Titus lui-même est conduit à se trancher une main tandis que ses deux fils sont décapités.

Source : Comédie de Caen.

2024-01-24 20:00:00 fin : 2024-01-24 21:30:00. .

Théâtre d’Hérouville

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



In Shakespeare?s body of work, Titus Andronicus, assumed to be the playwright?s first work, occupies an enigmatic position, with only one certainty: it is the bloodiest.

Its framework unfolds a cycle of revenge that the Grand-Guignol would not relish. Titus Andronicus has lost twenty-one sons on the battlefield, killing the twenty-second in a fit of rage; his daughter is savagely raped, her assailants amputate both hands and her tongue to prevent her from denouncing them; Titus himself is driven to cut off a hand while his two sons are captive.

Source : Comédie de Caen

En la obra de Shakespeare, Titus Andronicus, considerada la primera obra del dramaturgo, ocupa un lugar enigmático, con una sola certeza: es la más sangrienta.

Su trama despliega un ciclo de venganzas que el Grand-Guignol no vería con buenos ojos. Tito Andrónico ha perdido veintiún hijos en el campo de batalla y mata al vigésimo segundo en un arrebato de cólera; su hija es violada salvajemente, sus agresores le amputan las dos manos y la lengua para evitar que los denuncie; el propio Tito se ve obligado a cortarse una mano mientras sus dos hijos son condenados.

Fuente : Comédie de Caen

In Shakespeares Werkkorpus nimmt Titus Andronicus, das vermutlich das erste Werk des Dramatikers ist, einen rätselhaften Platz ein, der nur eine Gewissheit bietet: Es ist das blutigste.

Die Handlung entfaltet einen Zyklus von Racheakten, der nicht einmal im Grand-Guignol genossen werden könnte. Titus Andronicus hat einundzwanzig Söhne auf dem Schlachtfeld verloren und den zweiundzwanzigsten in einem Wutanfall getötet; seine Tochter wird brutal vergewaltigt, die Angreifer amputieren ihr beide Hände und die Zunge, um sie daran zu hindern, sie zu entzweien; Titus selbst wird dazu gebracht, sich eine Hand abzuschneiden, während seine beiden Söhne gefangen genommen werden.

Quelle: Comédie de Caen

