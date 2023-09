Les Boréales | I love you two Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair, 17 novembre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

Deuxième création de la compagnie Circus I love you I love you two est un spectacle de cirque et de musique regroupant trois duos d’acrobates accompagnés par un orchestre.

Un spectacle autour de l’amour sous toutes ses formes : l’amour romantique, l’amour des amis, de la famille, l’amour d’un artiste pour le public, du public pour un artiste, l’amour de l’art, l’amour du cirque comme outil de di usion massive d’amour ! Si parfois l’amour enferme ou retient par jalousie, les acrobaties de Circus I love you proposent une alternative faite de con ance et de liberté.

2023-11-17 15:00:00 fin : 2023-11-17 16:00:00. .

Théâtre d’Hérouville

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



The second creation from the Circus company, I love you I love you two is a circus and music show featuring three acrobatic duos accompanied by an orchestra.

It’s a show about love in all its forms: romantic love, the love of friends and family, the love of an artist for an audience, the love of an audience for an artist, the love of art, the love of the circus as a tool for the massive di usion of love! If love sometimes locks you up or holds you back out of jealousy, the acrobatics of Circus I love you offer an alternative based on con ance and freedom….

La segunda creación de Circus I love you I love you two es un espectáculo de circo y música protagonizado por tres dúos acrobáticos acompañados por una orquesta.

Es un espectáculo sobre el amor en todas sus formas: el amor romántico, el amor de amigos y familiares, el amor de un artista por un público, el amor de un público por un artista, el amor por el arte, ¡el amor por el circo como herramienta para la difusión masiva del amor! Si el amor a veces te encierra o te retiene por celos, las acrobacias del Circo I love you te ofrecen una alternativa basada en la confianza y la libertad…

I love you I love you two ist ein Zirkus- und Musikspektakel mit drei Akrobatenduos, die von einem Orchester begleitet werden.

Eine Show rund um die Liebe in all ihren Formen: die romantische Liebe, die Liebe zu Freunden, zur Familie, die Liebe eines Künstlers zum Publikum, des Publikums zum Künstler, die Liebe zur Kunst, die Liebe zum Zirkus als Werkzeug zur massiven Liebesdiktion! Die Akrobatik von Circus I love you bietet eine Alternative, die aus Vertrauen und Freiheit besteht, wenn die Liebe manchmal einschließt oder aus Eifersucht zurückhält.

