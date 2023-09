Les Boréales | Dan Då Dan Dog Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair, 14 novembre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

Difficile d’aussi bien danser que ce Dan Då Dan Dog, titre original suédois qu’on pourrait traduire par Le jour où le (chien nommé) Jour est mort auquel Marianne Ségol-Samoy et Karin Serres avaient préféré Le mardi où Morty est mort, plus musical.

Créée en France en 2013, la pièce de Rasmus Lindberg date de 2006, et c’est par elle que le dramaturge de 43 ans s’est fait connaître. Cette nouvelle adaptation par Pascale Daniel-Lacombe avec l’appui de Marianne Ségol-Samoy et de l’auteur, est l’occasion de refaire connaissance avec la drôle de dramaturgie chorale de Dan Då Dan Dog.

Drôle dans la mesure où l’on rit, et dans le sens d’étrange. On y suit le parcours embrouillé de sept personnages et d’un chien.

Source : Comédie de Caen.

2023-11-14 20:00:00 fin : 2023-11-14 21:30:00. .

Théâtre d’Hérouville

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



It?s hard to dance as well as this Dan Da? Dan Dog, the original Swedish title that could be translated as Le jour ou? le (chien nomme?) Jour est mort (The Day the Dog Died), for which Marianne Se?gol-Samoy and Karin Serres had already pre?feered Le mardi ou? Morty est mort, more musical.

Created in France in 2013, Rasmus Lindberg?s play dates back to 2006, and it is through it that the 43-year-old playwright made his name. This new adaptation by Pascale Daniel-Lacombe, with support from Marianne Se?gol-Samoy and the author, is an opportunity to reacquaint ourselves with Dan Da? Dan Dog.

Right in the sense that we laugh, and in the sense that it’s strange. We follow the tangled paths of seven characters and one dog.

Source : Comédie de Caen

Es difícil bailar tan bien como Dan Da? Dan Dog, el título original sueco que podría traducirse como Le jour ou? le (chien nomme?) Jour est mort (El día que murió el perro), para el que Marianne Se?gol-Samoy y Karin Serres ya habían preparado el título Le mardi ou? Morty est mort, más musical.

Creada en Francia en 2013, la obra de Rasmus Lindberg se remonta a 2006, y es gracias a ella que el dramaturgo de 43 años se dio a conocer. Esta nueva adaptación de Pascale Daniel-Lacombe, con el apoyo de Marianne Se?gol-Samoy y del autor, es una oportunidad para reencontrarnos con Dan Da? Dan Dog.

Bien en el sentido de que nos reímos, y en el sentido de que nos sentimos extraños. Seguimos los enredados caminos de siete personajes y un perro.

Fuente : Comédie de Caen

Es ist schwer, so gut zu tanzen wie dieser Dan Da? Dan Dog, der schwedische Originaltitel, den man mit Le jour ou? le (chien nomn?) Jour est mort übersetzen könnte, den Marianne Se?gol-Samoy und Karin Serres vorab gefeiert hatten Der Dienstag, an dem? Morty est mort, das musikalischer ist.

Rasmus Lindbergs Stück, das 2013 in Frankreich uraufgeführt wurde, stammt aus dem Jahr 2006, und der 43-jährige Dramatiker wurde durch dieses Stück bekannt. Die neue Adaption von Pascale Daniel-Lacombe, die von Marianne Se?gol-Samoy und dem Autor unterstützt wurde, bietet die Gelegenheit, Dan Da? Dan Dog.

Drollig in dem Sinne, dass gelacht wird, und in dem Sinne, dass es seltsam ist. Wir folgen dem verwirrenden Weg von sieben Personen und einem Hund.

Quelle: Comédie de Caen

