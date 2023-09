Spectacle « My Story » Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair, 7 novembre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Dans une autofiction qui a aussi une valeur documentaire, Céline Ohrel, seule en scène, emprunte le chemin parcouru dans la fabrique des visages depuis les débuts de la photographie.

Elle commence son investigation avec une image de son arrière-grand-mère bretonne, figée dans sa pose, et qui n’aura laissé d’elle que cet unique portrait. À partir de cette archive familiale, My Story en vient à s’interroger sur les producteurs et consommateurs de selfies, autant dire une part non négligeable de la population. Quelle histoire de soi est-il encore possible de dessiner à l’heure où la diffusion des autoportraits semble ne plus connaître de limites ? Après Halloween Together, Céline Ohrel, artiste associée à la Comédie de Caen, poursuit sa réflexion sur la place des technologies dans nos vies et réaffirme clairement l’importance du jeu en chair et en os, l’irremplaçable présence réelle sur scène et combien il demeure indispensable de penser avant de montrer.

Source : Comédie de Caen.

Théâtre d’Hérouville

In an autofiction that also has documentary value, Céline Ohrel, acting alone on stage, follows the path taken by the creation of faces since the beginnings of photography.

She begins her investigation with an image of her Breton great-grandmother, frozen in her pose, who left only this single portrait of herself. Based on this family archive, My Story turns to the question of who produces and consumes selfies – in other words, a sizeable proportion of the population. At a time when the distribution of self-portraits seems to know no bounds, what kind of history of the self is still possible? After Halloween Together, Céline Ohrel, associate artist at Comédie de Caen, continues her reflection on the place of technology in our lives, clearly reaffirming the importance of acting in the flesh, the irreplaceable real presence on stage, and how essential it remains to think before showing.

Source : Comédie de Caen

En una autoficción que también tiene valor documental, Céline Ohrel, sola en el escenario, traza el camino recorrido en la fabricación de rostros desde los inicios de la fotografía.

Comienza su investigación con una imagen de su bisabuela bretona, congelada en su pose, que sólo dejó este único retrato de sí misma. A partir de este archivo familiar, My Story se interroga sobre los productores y consumidores de selfies, es decir, sobre una parte considerable de la población. ¿Qué tipo de historia del yo es posible trazar en una época en la que la circulación de autorretratos parece no tener límites? Después de Halloween Together, Céline Ohrel, artista asociada de la Comédie de Caen, prosigue su reflexión sobre el lugar de la tecnología en nuestras vidas y reafirma claramente la importancia de actuar en carne y hueso, la insustituible presencia real en escena y lo esencial que sigue siendo pensar antes de mostrar.

Fuente : Comédie de Caen

In einer Autofiktion, die auch einen dokumentarischen Wert hat, verfolgt Céline Ohrel, die allein auf der Bühne steht, den Weg, den sie seit den Anfängen der Fotografie bei der Herstellung von Gesichtern zurückgelegt hat.

Sie beginnt ihre Untersuchung mit einem Bild ihrer bretonischen Urgroßmutter, die in ihrer Pose erstarrt ist und nur dieses eine Porträt von sich hinterlassen hat. Ausgehend von diesem Familienarchiv stellt My Story die Frage nach den Produzenten und Konsumenten von Selfies, d. h. einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung. Welche Geschichte des Selbst kann man noch zeichnen, wenn die Verbreitung von Selbstporträts keine Grenzen mehr zu kennen scheint? Nach Halloween Together setzt Céline Ohrel, assoziierte Künstlerin der Comédie de Caen, ihre Überlegungen über den Platz der Technologie in unserem Leben fort und bekräftigt erneut die Bedeutung des Spiels aus Fleisch und Blut, die unersetzliche reale Präsenz auf der Bühne und wie unerlässlich es ist, erst zu denken und dann zu zeigen.

Quelle: Comédie de Caen

