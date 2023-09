Spectacle « Lay This Drum » Théâtre d’hérouville Hérouville-Saint-Clair, 20 octobre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

A travers un show explosif, énergique et exclusivement féminin, LAY THIS DRUM! interroge la question du «genre» dans notre société moderne et déboulonne les clichés avec puissance et un brin d’impertinence.

LAY THIS DRUM! offre un regard rythmé et poétique sur l’identité dans le monde d’aujourd’hui, avec pour réflexion de départ: « Dis, c’est vrai que les femmes aussi savent jouer de la percussion? »

Source : Saison Musicale Hérouville.

2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 22:00:00. .

Théâtre d’hérouville

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



In an explosive, energetic, all-female show, LAY THIS DRUM! questions the question of « gender » in modern society, and debunks clichés with power and a touch of impertinence.

LAY THIS DRUM! takes a rhythmic, poetic look at identity in today?s world, starting with the question: « Say, is it true that women can play percussion too?

Source : Saison Musicale Hérouville

En un explosivo y enérgico espectáculo exclusivamente femenino, LAY THIS DRUM! examina la cuestión del « género » en la sociedad moderna y desmonta tópicos con fuerza y un toque de impertinencia.

LAY THIS DRUM! es una mirada rítmica y poética sobre la identidad en el mundo actual, a partir de la pregunta: « ¿Es cierto que las mujeres también pueden tocar la percusión?

Fuente: Saison Musicale Hérouville

Mit einer explosiven, energiegeladenen und ausschließlich weiblichen Show stellt LAY THIS DRUM! die Frage nach dem « Geschlecht » in unserer modernen Gesellschaft und räumt mit Klischees auf, mit Kraft und einem Hauch von Frechheit.

LAY THIS DRUM! bietet einen rhythmischen und poetischen Blick auf die Identität in der heutigen Welt, mit der Ausgangsüberlegung: « Sag mal, ist es wahr, dass Frauen auch Schlagzeug spielen können? »

Quelle: Musikalische Saison Hérouville

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité