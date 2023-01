Théâtre – Deux pommes et un coup fin Allouville-Bellefosse, 5 février 2023, Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse.

Théâtre – Deux pommes et un coup fin

Rue Jacques Anquetil Salle Pierre Belain d’Esnambuc Allouville-Bellefosse Seine-Maritime Salle Pierre Belain d’Esnambuc Rue Jacques Anquetil

2023-02-05 15:00:00 – 2023-02-05

L’Association Bourvil et Compagnie présente sa nouvelle pièce de théâtre : « Deux pommes et un coup fin ». Une comédie d’Eric Beauvillain, mise en scène par Carine et Yannick Dumont.

Résumé : Deux personnes ont décidé d’avoir la belle vie de la plus simple des façons : kidnapper un enfant et demander une rançon aux riches parents. Si d’emblée, l’idée peut sembler convaincante, la mise en pratique est bien plus ardue… Surtout quand l’enfant s’avère particulièrement espiègle !

frab.cauxretro@gmail.com +33 6 32 39 41 01

