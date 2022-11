Théâtre « Deux Petites Dames vers le Nord » Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Regnéville-sur-Mer

Théâtre « Deux Petites Dames vers le Nord » Regnéville-sur-Mer, 19 novembre 2022, Regnéville-sur-Mer. Théâtre « Deux Petites Dames vers le Nord »

Salle des fêtes Regnéville-sur-Mer Manche

2022-11-19 – 2022-11-19 Regnéville-sur-Mer

Manche Regnéville-sur-Mer Pièce de théâtre « Deux Petites Dames vers le Nord ». Pièce de théâtre « Deux Petites Dames vers le Nord ». +33 2 33 45 10 80 Regnéville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Regnéville-sur-Mer Autres Lieu Regnéville-sur-Mer Adresse Salle des fêtes Regnéville-sur-Mer Manche Ville Regnéville-sur-Mer lieuville Regnéville-sur-Mer Departement Manche

Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/regneville-sur-mer/

Théâtre « Deux Petites Dames vers le Nord » Regnéville-sur-Mer 2022-11-19 was last modified: by Théâtre « Deux Petites Dames vers le Nord » Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer 19 novembre 2022 manche Regnéville-sur-Mer Salle des fêtes Regnéville-sur-Mer Manche

Regnéville-sur-Mer Manche