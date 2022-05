Théâtre “Deux petites dames” – Etang des raconteurs, 14 mai 2022, .

Théâtre “Deux petites dames” – Etang des raconteurs

2022-05-14 21:00:00 – 2022-05-14

L’étang des raconteurs a l’honneur de vous proposer la compagnie “La cerise sur le plateau”, dans une pièce de théâtre drôle, surprenante et pleine d’émotions.

“Deux petites dames vers le Nord”, de Pierre Notte Mise en scène : Hélène PHILLIPE

Avec : Emmanuelle Pion et Corinne Thorel Compagnie : La Cerise Sur Le Plateau

Émotion et humour :

À la mort de leur mère, Annette et Bernadette décident de retrouver la tombe de leur père, enterré 25 ans plus tôt.

Un vague souvenir pour l’une d’entre elles, direction “le Nord, Amiens !”.

Où exactement ? Elles ne le savent plus.

Sur un rythme endiablé, elles vont alors non seulement vivre une épopée et braver des interdits, mais aussi retrouver leur jeunesse, leurs chamailleries, leurs jeux, leurs chagrins et leurs joies.

Avec talent et humour, P. Notte chante et danse la mort, la vie et l’affection entre deux frangines !

Réservation obligatoire, places limitées.

etangdesraconteurs@gmail.com +33 7 86 76 10 13 https://www.etangdesraconteurs.com/deux-petites-dames-vers-le-nord?utm_campaign=3520a520-dd3a-46d0-8704-367162e0ae9b&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=3fb2fac3-beed-400b-8965-f864c827f122

dernière mise à jour : 2022-05-04 par