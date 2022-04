Théâtre | Deux jours avec Molière La Ferté-Milon La Ferté-Milon Catégories d’évènement: Aisne

2022-05-14 16:00:00 – 2022-05-15

La Ferté-Milon Aisne La Ferté-Milon 10 10 15 Ce n’est pas une, mais deux pièces de théâtre de Molière qui seront jouées à la MJC de La Ferté-Milon :

– 1, 2, 3 : Tartuffe

– L(a) malade imaginaire

Il est conseillé de réserver vos places Compagnie Uni Vers

