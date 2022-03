THÉÂTRE ‘DÉSOBÉIR’ Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Meuse Bar-le-Duc 18 EUR D’une sincérité absolue, des jeunes femmes témoignent. De tout : des filiations difficiles, des attentes familiales ou sociales, de la religion… Avec leur féminité solaire, elles envoient valser les tabous et balaient un avenir tracé d’avance. Elles brillent par leur liberté de parole, et leur appétit de vivre embrase le plateau ! Une pièce coup de poing, farouchement intelligente, qui vibre d’une folle énergie !

(spectacle dès 12 ans) +33 3 29 79 73 47 https://www.acb-scenenationale.org/ Axelle De Russei

