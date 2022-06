Théâtre ‘Désaccordés’ : comédie de Nicolas Maury Valliguières Valliguières ValliguièresValliguières Catégories d’évènement: 30210

Valliguières

Théâtre ‘Désaccordés’ : comédie de Nicolas Maury Valliguières Valliguières, 8 juin 2022, ValliguièresValliguières. Théâtre ‘Désaccordés’ : comédie de Nicolas Maury Place du lavoirPlace du lavoir Foyer Fernand benoit (salle polyvalente) Valliguières Valliguières

2022-06-08 – 2022-06-08 Place du lavoir Foyer Fernand benoit (salle polyvalente)

Valliguières 30210 Place du lavoir Valliguières 30210 Valliguières contact@valliguieres.fr +33 4 66 37 18 64 Droits gérés

Place du lavoirPlace du lavoir Foyer Fernand benoit (salle polyvalente) Valliguières Valliguières

dernière mise à jour : 2022-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: 30210, Valliguières Autres Lieu Valliguières Valliguières Adresse Place du lavoirPlace du lavoir Foyer Fernand benoit (salle polyvalente) Ville ValliguièresValliguières lieuville Place du lavoirPlace du lavoir Foyer Fernand benoit (salle polyvalente) Valliguières Valliguières Departement 30210

Valliguières Valliguières ValliguièresValliguières 30210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valliguieresvalliguieres/

Théâtre ‘Désaccordés’ : comédie de Nicolas Maury Valliguières Valliguières 2022-06-08 was last modified: by Théâtre ‘Désaccordés’ : comédie de Nicolas Maury Valliguières Valliguières Valliguières Valliguières 8 juin 2022 30210 Valliguières

ValliguièresValliguières 30210