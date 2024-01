UNE IDÉE GÉNIALE THEATRE DES VARIETES Paris, dimanche 5 janvier 2025.

UNE IDÉE GÉNIALEAprès 400 représentations à Paris, 100 dates de tournée, 250 000 spectateurs, une presse unanime et 2 Molières en 2023 dont celui de la meilleure comédie, Une idée géniale revient pour 100 représentations exceptionnelles, avec l’équipe originale, au Théâtre des Variétés ! On a tous un sosie dans le monde. Et si vous rencontriez le vôtre ?Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale !À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai… Et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste.Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud !Distribution :(Par ordre alphabétique)BOURY AgnèsCASTRO SébastienPAUL JoséPORTEIL LaurenceEquipe créative :De Sébastien CastroMise en scène : José Paul & Agnès BouryAssistant à la mise en scène : Guillaume RubeaudDécor : Jean HaasCostumes : Juliette ChanaudLumières : Laurent BéalMusique : Michel Winogradoff

Tarif : 22.00 – 56.80 euros.

Début : 2025-01-05 à 16:30

THEATRE DES VARIETES 7 Boulevard Montmartre 75002 Paris 75