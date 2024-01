SACRÉ PAN ! THEATRE DES VARIETES Paris, 27 janvier 2024, Paris.

SACRÉ PAN !La Comédie Déjantée !Cette année, le rendez-vous des Troubadours de l’Evangile sera encore plus festif ! Les membres de la chorale ont choisi de monter l’histoire de Peter Pan à la manière des comédies musicales à la mode et tous les paroissiens se sont mobilisés pour cette soirée inoubliable. Père Benoît, du haut de ses 65 ans, se jette corps et âme dans l’incarnation de Peter Pan. Décors, costumes, effets visuels, trucages… Le spectacle promet d’être mémorable ! Ressorts burlesques, trouvailles extravagantes et loufoqueries dingues, c’est la célébration d’une débâcle totale au pays imaginaire !Après Les Faux British et Le Gros Diamant du Prince Ludwig des mêmes auteurs anglais adaptés par la même équipe française, SACRÉ PAN ! clôt une trilogie transgénérationnelle déjà couronnée de deux Molières et de succès retentissants !Titre original : PETER PAN Goes WrongAdapted from the original stage play de J.M. BarrieAvec les remerciements à Great Ormond Street Hospital Children’s CharityL’œuvre est représentée par Marie Cécile Renauld en accord avec United Agents LLP pour les pays d’Europe francophone.Distribution :RENAUD CASTEL interprète LUC le pompierAURELIE DE CAZANOVE interprète SOEUR BERNADETTE qui jouera Mrs Darling, Lisa, Clochette, Lili La Tigresse et Barbe-noire.NIKKO DOGZ interprète TANGUY qui jouera Jean Darling et M. Mouche.ALAIN DUMAS interprète LORENZO qui jouera Mr Darling et le Capitaine Crochet.BENOÎT FACERIAS interprète THOMAS de la Barthe qui jouera le narrateur.DJAHÎZ GIL en alternance avec MATTHIEU TRUFFINET interprètent EDOUARD l’organiste des Baladins de l’Evangile.BLAISE LE BOULANGER interprète ANTOINE Lelièvre qui jouera Nana le chien, l’ombre de Peter Pan, La Guigne un enfant perdu et le Crocodile.JEAN-MARIE LECOQ interprète MICHEL qui jouera Mickael Darling et Starkey.XAVIER MARTIN interprète PÈRE BENOIT qui jouera Peter Pan.ROMANE TSACANIAS interprète MARIE de la Barthe qui jouera Wendy Darling.Créateurs :Auteurs : Henry LEWIS, Jonathan SAYER, Henry SHIELDSAdaptation : Gwen ADUH et Miren PRADIERMise en scène : Gwen ADUHDécors : Michel MUGNIER et Collectif TITANOSCostumes : Aurélie DE CAZANOVELumières : Clément GIOVANETTIMusique : Christophe ARNULF

Tarif : 22.00 – 56.80 euros.

Début : 2024-01-27 à 17:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DES VARIETES 7 Boulevard Montmartre 75002 Paris 75