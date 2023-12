LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR THEATRE DES VARIETES Paris, 14 janvier 2024, Paris.

LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’ORNomination Molières 2022, spectacle jeune public. A partir de 4 ans.Enfants du soleil, embarquez pour un voyage extraordinaire et initiatique, à la découverte de civilisations oubliées !Estéban, Zia et Tao n’attendent plus que toi pour partager la plus fantastique des aventures à la recherche des mystérieuses Cités d’Or.10 artistes chanteurs, danseurs au service d’un spectacle rythmé, des chorégraphies, des combats et des chansons cultes pour une odyssée fantastique. L’aventure vous appelle, rejoignez-nous à bord du Grand Condor !Distribution : Esteban: David DUMONTTao : Alvaro RUAULTZia : Cassiopée MAYANCE & Alexandra DATMAN (en alternance)Pedro : Olivier GRANDCLAUDESancho : Romain TOMASPizarro : Lauri LUPIDolores : Dorine POUDEROUXEsperanza : Pascale Moe BRUDERERAlvarez / Menator : Benoit FACERIASMendoza : Sebastiao SARAMAGOEnsemble : Julien LANGLOISEquipe artistique :Metteur en scène : Nicolas NEBOTAuteurs : Ely GRIMALDI et Igor DE CHAILLEMusiques : Simon FACHEChorégraphie : Patricia DELONCostumes : Corinne ROSSIMasques : Julie COFFINIERESLumières : Laurent BÉALDécors : Emmanuelle FAVRECrédit Photos : Stéphane PARPHOTDurée : 90min sans entracte

Tarif : 11.00 – 46.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 14:00

THEATRE DES VARIETES 7 Boulevard Montmartre 75002 Paris 75