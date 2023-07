Les Gros patinent bien • Cie Le Fils du grand réseau Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne, 17 mai 2024, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Les Gros patinent bien • Cie Le Fils du grand réseau Vendredi 17 mai 2024, 20h30 Théâtre des Ursulines 11€ · 19€

Un homme assis, en costume trois-pièces, entreprend de raconter, dans un indéchiffrable anglais shakespearien, le récit de ses aventures à travers l’Europe sur les traces d’une sirène. Le voici rapidement assisté d’un drôle d’acolyte en maillot de bain, bien décidé à illustrer cette folle histoire, à l’aide de centaines de morceaux de cartons…

Après le succès mondial de Bigre, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan confirment plus que jamais leur génie d’un théâtre cartoonesque et délirant, irrésistible hommage au burlesque du cinéma muet. Sacré Molière du Théâtre public 2022, ce feu d’artifice de gags effrénés et de folie créative est une cure de plaisir instantané, réveillant autant les imaginaires que les zygomatiques.

Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://letheatre.laval.fr/spectacles/les-gros-patinent-bien/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T21:50:00+02:00

2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T21:50:00+02:00

Le Théâtre Cabaret

Fabienne Rappenneau