A ne pas rater / La Vaste Entreprise Théâtre des Ursulines Château-Gontier, 13 avril 2024 Samedi 13 avril 2024, 20h30 Théâtre des Ursulines placement numéroté

plein tarif 20 €, tarif réduit 11 € Mais pendant que nous serons donc pleinement occupés à passer à côté d'un nombre incalculable de trucs, qu'allons-nous faire, nous, ici ? Accepter le vide ? Ou tenter de le remplir ? Il semble assez urgent de parler un peu de cette angoisse permanente de passer à côté de quelque chose. Parce que c'est assez terrifiant, et en même temps, plutôt comique. Pour mémoire, chaque heure que nous vivons est malheureusement une heure qui ne reviendra pas. La question est donc : prendrez-vous le risque de consacrer une heure entière à ce spectacle, uniquement parce qu'il est pourvu d'un titre diablement accrocheur ? Une réflexion sur notre rapport au temps aussi sérieuse que loufoque, malicieusement réussie ! Théâtre des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne

Catégories d'Évènement: Château-Gontier, Mayenne

