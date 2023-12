Et puis / La Soupe Compagnie Théâtre des Ursulines Château-Gontier, 3 avril 2024 13:00, Château-Gontier.

Et puis / La Soupe Compagnie Mercredi 3 avril 2024, 15h00 Théâtre des Ursulines placement numéroté

tarif 6 €

L’histoire d’un paysage sauvage et luxuriant transformé de saison en saison par de mystérieux personnages, mi-hommes mi-outils.

Comme dans un rêve, la Soupe Compagnie déploie les couleurs de ce panorama complexe et foisonnant. Le temps passe et tout se transforme au fur et à mesure. Une multitude de petits détails émaille cette métamorphose de la nature : animaux, humains et créatures fantastiques s’y croisent et nous font percevoir la richesse et le foisonnement de ce monde. Entre réalisme et fantasmagorie, comme une douce introduction à l’écologie, cette traversée imaginaire explore les liens intimes et complexes de l’être humain à la nature.

Théâtre des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-carre.org/evenement/et-puis/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-03T15:00:00+02:00 – 2024-04-03T15:45:00+02:00

2024-04-03T15:00:00+02:00 – 2024-04-03T15:45:00+02:00

objets marionnettes

Raoul Gilibert