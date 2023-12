Pa villon / David Rolland Chorégraphies Théâtre des Ursulines Château-Gontier, 24 mars 2024 14:00, Château-Gontier.

Pa villon / David Rolland Chorégraphies Dimanche 24 mars 2024, 15h00, 17h00 Théâtre des Ursulines placement numéroté

plein tarif 13 €, tarif réduit 9 €

Guidés par des partitions vidéo-projetées, de mots à dire ou de gestes à faire, les spectateurs répartis de part et d’autre de la scène se retrouvent peu à peu pris dans une joute saugrenue et débridée. Scandant des sons au groupe d’en face, les voix fusent, ripostent et fustigent quand les gestes flattent, grondent ou interrogent. Oubliez le silence de mise dans les théâtres, vous avez des choses à dire et vos voisins aussi ! Ce joyeux moment collectif partagé pourrait bien aussi vous donner envie de raser les haies de thuyas de votre quartier…

La création collective « Dafluxoulisme ! », sera présentée en première partie de la représentation.

Théâtre des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire

2024-03-24T15:00:00+01:00 – 2024-03-24T16:20:00+01:00

2024-03-24T17:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:20:00+01:00

participatif danse

