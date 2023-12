Via Injabulo / Compagnie Via Katlehong Théâtre des Ursulines Château-Gontier, 22 mars 2024 19:30, Château-Gontier.

Puisant chacun dans les cultures urbaines, européenne et sud-africaine, ils offrent avec leurs danseurs une matière vibrante, engagée et communicative.

La compagnie Via Katlehong forge depuis 30 ans un travail artistique et sociétal ancré sur la culture pantsula *, proche du hip-hop. Dans « førm Inførms », Marco da Silva Ferreira s’inspire de la gestuelle désarticulée du pantsula pour faire surgir des corps la mémoire du passé. La puissance collective traduit alors toute la fureur des années de lutte. Avec « Emaphakathini », Amala Dianor s’empare des histoires des danseurs pour créer de nouveaux espaces de rencontres et d’expression. Croisant danses traditionnelles et urbaines, les interprètes repoussent les frontières et nous offrent une soirée métissée tournée vers la joie de danser et le désir de partage.

Un shoot d’énergie !

