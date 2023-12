Célébration / Compagnie Chatha Théâtre des Ursulines Château-Gontier Catégories d’Évènement: Château-Gontier

plein tarif 20 €, tarif réduit 11 € Février 2020, Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou sont marqués par la représentation d’un de leurs spectacles à la fin de laquelle le public envahit la scène spontanément pour danser avec les artistes. Puis le confinement interdit tout rassemblement, tout contact pendant de très longs mois. « Célébration » est né de ce manque, de cette impatience à pouvoir se réunir, s’étreindre à nouveau. S’inspirant des « Fragments d’un discours amoureux » de Roland Barthes, les deux chorégraphes explorent tous les états amoureux. Avec des corps qui se font liens ou lianes, comme la nature quand elle reprend ses droits. Les trois danseurs, accompagnés d’un musicien sur scène, distillent un rythme à fleur de peau, féroce et frénétique : Essentiel ! Théâtre des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-carre.org/evenement/celebration/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 19:30
Lieu Théâtre des Ursulines
Adresse 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne
Ville Château-Gontier

