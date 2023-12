Brame / Compagnie Libertivore Théâtre des Ursulines Château-Gontier, 8 février 2024 19:30, Château-Gontier.

Brame / Compagnie Libertivore Jeudi 8 février 2024, 20h30 Théâtre des Ursulines placement numéroté

plein tarif 24 €, tarif réduit 11 €

Dans une forêt clairsemée de mâts chinois et de troncs d’arbres, 8 artistes explorent de multiples rituels de séduction inspirés de la nature ou des codes sociétaux de notre monde moderne.

Naviguant de la parade nuptiale à la sérénade en passant par la battle, ils font l’expérience de la maladresse des corps et des esprits vis-à-vis de ce sentiment. Ils s’adonnent alors à de savantes et parfois extravagantes stratégies pour être vus, acceptés et surtout désirés. La prise de risque est acrobatique et artistique, tant les éléments chorégraphiques convoqués sont riches et audacieux. Avec « Brame », Fanny Soriano donne un sens concret à l’expression “tomber amoureux” en livrant un spectacle organique qui revisite “le grand cirque” de l’amour.

Théâtre des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-08T20:30:00+01:00 – 2024-02-08T22:00:00+01:00

amour cirque

Ian Grandjean