Le mensonge / Compagnie Act2 Théâtre des Ursulines Château-Gontier, 31 janvier 2024 14:00, Château-Gontier.

Le mensonge / Compagnie Act2 Mercredi 31 janvier 2024, 15h00 Théâtre des Ursulines placement numéroté

tarif 6 €

Comment se débarrasser du poids d’avoir menti ? Comment revenir en arrière ?

Matérialisé sous la forme d’un rond rouge, ce premier mensonge va, au fil des jours, gonfler, se multiplier et occuper tout l’espace mental de l’enfant, allant jusqu’à l’empêcher de bien respirer. La petite fille devra livrer une lutte intérieure pour parvenir à endiguer cette invasion et se libérer. Dans un décor où le quotidien se déplie au rythme mécanique des journées et des rituels familiaux, trois interprètes déploient la danse fluide et acrobatique de Catherine Dreyfus. Énergique et féerique !

Théâtre des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T15:00:00+01:00 – 2024-01-31T16:00:00+01:00

mensonge danse

Raoul Gilibert