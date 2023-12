Monte Cristo / Compagnie La Volige Théâtre des Ursulines Château-Gontier, 23 janvier 2024 19:30, Château-Gontier.

Monte Cristo / Compagnie La Volige Mardi 23 janvier 2024, 20h30 Théâtre des Ursulines placement numéroté

plein tarif 20 €, tarif réduit 11 €

La Compagnie La Volige compose un feuilleton théâtral haletant qui mêle habilement satire sociale et élans romanesques.

Edmond Dantès, jeune marin de dix-neuf ans, débarque à Marseille pour s’y fiancer avec la belle Catalane Mercédès. Trahi par des “amis” jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et emprisonné au château d’If. Quatorze ans plus tard, il réussit à s’évader et entreprend alors de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé à tort…

Théâtre des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-carre.org/evenement/monte-cristo/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T20:30:00+01:00 – 2024-01-23T22:10:00+01:00

théâtre

Frédéric Ferranti