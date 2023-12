Leïla Ka / Se faire la belle, C’est toi qu’on adore, Pode Ser Théâtre des Ursulines Château-Gontier, 21 décembre 2023, Château-Gontier.

Leïla Ka / Se faire la belle, C’est toi qu’on adore, Pode Ser Jeudi 21 décembre, 20h30 Théâtre des Ursulines placement numéroté

plein tarif 20 €, tarif réduit 11 €

Se faire la belle – solo, 2022

Sur une scène nue, les coups pleuvent. Il y a à la fois celle qui les reçoit, qui semble vulnérable, et celle que rien n’arrête, insolente, dont le corps comme un lion en cage tente de se libérer. Sous un crescendo de basses, un corps crie haut et fort qu’il veut échapper aux carcans, en finir avec les injonctions et faire craquer les coutures du conditionnement.

C’est toi qu’on adore – duo, 2020

Elles sont deux mais pourraient être cent ou mille. Héroïnes, tour à tour invincibles ou tragiquement vulnérables, elles avancent, résistent, s’effondrent parfois, mais s’évertuent inlassablement à lutter grâce à cette pulsion de vie qui nous tient debout.

Pode Ser – solo, 2018

Il est ici question de limites, d’aspirations mais aussi de désarroi. Leïla Ka s’engage seule dans un dialogue brut, à travers différents langages chorégraphiques, à la recherche des identités multiples qui constituent la personne.

Théâtre des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire

