GoGo Penguin / Everything is going to be ok Théâtre des Ursulines Château-Gontier, 16 décembre 2023, Château-Gontier.

GoGo Penguin / Everything is going to be ok Samedi 16 décembre, 20h30 Théâtre des Ursulines placement libre

plein tarif 24€ / réduit 11€

Originaire de Manchester, le groupe compose une musique à la fois cinématographique et pleine d’émotion. Débordant de l’optimisme des nouveaux départs, avec un nouveau batteur, un nouveau label et un son subtilement mis à jour et développé, le groupe inaugure une ère plus libérée sur le plan sonore. L’album « Everything Is Going to Be OK » est né d’une difficile période de turbulence et de deuil et tire sa force d’une compréhension et d’une empathie partagées. La vie a de nombreux aspects positifs qu’il est important de célébrer et les épreuves que nous traversons, ensemble, nous rendent plus forts. Everything is going to be OK ! *

Théâtre des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

Emily Dennison