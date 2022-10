Rêve d’air Théâtre des Ursulines, 17 mai 2023, Château-Gontier.

Rêve d’air Mercredi 17 mai 2023, 10h00 Théâtre des Ursulines

à partir de 9 mois, 5€

Compagnie La Tortue handicap moteur;handicap psychique;handicap intellectuel mi;pi;ii

Théâtre des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire

Deuxième volet du tryptique autour du Facteur cheval, Delphine Noly compose une surprise musicale, légère comme le vent, pour les petites personnes à partir de 9 mois et les grandes qui les accompagnent.

Une joueuse de kora installée sous son parasol d’oiseaux, de coquillages et de vent, nous accueille sur sa petite île de matières tissées et tricotées. Comme dans un rêve, l’air s’engouffre dans ce petit palais sonore pour déployer récit, chansons et machines à sons. La passeuse d’histoire nous raconte alors, de façon poétique et sensible, la rencontre du Facteur Cheval et de sa pierre.



