Apéro-Concert pour la Paralysie cérébrale THEATRE DES TREIZE VENTS Villeneuve-sur-Lot, 20 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Apéro concert de David Lion et Clovis Faure

répertoire varié : rock, chansons françaises, pop…

Buvette sur place gâteaux apéro offerts !

Moment convivial et musical pour la Fondation Paralysie cérébrale et Lola & Cie.

THEATRE DES TREIZE VENTS

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Aperitif concert by David Lion and Clovis Faure

varied repertoire: rock, French songs, pop…

Refreshment bar on site, with complimentary aperitif cakes!

A convivial musical moment for the Cerebral Palsy Foundation and Lola & Cie

Concierto de aperitivo de David Lion y Clovis Faure

repertorio variado: rock, canción francesa, pop…

Refrescos in situ, ¡con tartas de aperitivo gratuitas!

Un momento musical amistoso para la Fundación Parálisis Cerebral y Lola & Cie

Aperitifkonzert von David Lion und Clovis Faure

vielfältiges Repertoire: Rock, französische Chansons, Pop…

Getränke vor Ort Apero-Kuchen werden angeboten!

Geselliger und musikalischer Moment für die Stiftung Zerebralparese und Lola & Co

