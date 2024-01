THÉÂTRE DES SALTIMBANQUES DE MONTAUDIN Montaudin, dimanche 4 février 2024.

THÉÂTRE DES SALTIMBANQUES DE MONTAUDIN Montaudin Mayenne

Théâtre de la troupe des Saltimbanques à Montaudin

La troupe « les Saltimbanques de Montaudins » fête ses 30 ans d’existence cette année et ils joueront la pièce »C’est Magnifique » de Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps.

Résumé :

La vie d’une certaine classe ouvrière : on bricole, on rénove, on rêve, on croit aux merveilles…

A la Salle de la Rabine de Montaudin les :

– Samedi 3 février à 20h30

– Dimanche 4 février à 14h30

– Vendredi 9 février à 20h45

– Samedi 10 février à 20h30

Les réservations sont fortement conseillées (par téléphone ou sur le site internet)

Tarifs : 3,50€ pour les enfants et 7 euros pour les adultes EUR.

Rue de la Rabine

Montaudin 53220 Mayenne Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:30:00

fin : 2024-02-04



L’événement THÉÂTRE DES SALTIMBANQUES DE MONTAUDIN Montaudin a été mis à jour le 2024-01-22 par eSPRIT Pays de la Loire