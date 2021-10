Rogny-les-Sept-Écluses Rogny-les-Sept-Écluses Rogny-les-Sept-Écluses, Yonne Théâtre des Saltimbanques de l’Yonne Rogny-les-Sept-Écluses Rogny-les-Sept-Écluses Catégories d’évènement: Rogny-les-Sept-Écluses

Yonne

Théâtre des Saltimbanques de l’Yonne Rogny-les-Sept-Écluses, 28 novembre 2021, Rogny-les-Sept-Écluses. Théâtre des Saltimbanques de l’Yonne 2021-11-28 15:00:00 – 2021-11-28 17:30:00 Rue Léon Jaupitre Espace culturel

Rogny-les-Sept-Écluses Yonne Rogny-les-Sept-Écluses La Troupe des saltimbanques de l’Yonne nous présente sa nouvelle pièce : Comme des bêtes ! Comique et tous publics. saltimbanques89@yahoo.fr +33 3 86 40 56 78 La Troupe des saltimbanques de l’Yonne nous présente sa nouvelle pièce : Comme des bêtes ! Comique et tous publics. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Rogny-les-Sept-Écluses, Yonne Autres Lieu Rogny-les-Sept-Écluses Adresse Rue Léon Jaupitre Espace culturel Ville Rogny-les-Sept-Écluses lieuville 47.74507#2.88174