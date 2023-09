Rave Lucid Théâtre des Salins Martigues, 18 mai 2024, Martigues.

Rave Lucid Samedi 18 mai 2024, 19h00 Théâtre des Salins Tarif plein: 18€ Tarif réduit: 8€

« Spontané, engagé et viscéral » : tels sont les termes que MazelFreten utilise pour qualifier son travail, largement inspiré du monde des battles. Très lucides sur la surmédiatisation qui a entouré, dans les années 2000, l’émergence de la marque Tecktonik, Brandon et Laura réutilisent ici les codes et techniques de la danse électro afin de développer une écriture de groupe originale et singulière. Ils cherchent à produire un effet d’hypnose et de transe, avec une forte présence de la musique, tout en s’emparant des rapports de sociabilité institués par la danse électro, à l’ère d’internet.

Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://les-salins.net/spectacles/rave-lucid/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Danse tecktonik

Jonathan Lutumba-Viascent