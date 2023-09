All I need Théâtre des Salins Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues All I need Théâtre des Salins Martigues, 9 avril 2024, Martigues. All I need Mardi 9 avril 2024, 20h30 Théâtre des Salins Tarif plein: 18€ Tarif réduit: 8€ Ruée désespérée vers l’accomplissement de soi tout en tentant d’éviter l’affrontement total avec les autres, All I Need est surtout l’affirmation d’un besoin fondamental de l’humanité, celui d’une écoute collective et raisonnée. Dans une structure inspirée du jeu de go où la conquête du territoire n’a de sens qu’en trouvant un compromis d’équilibre avec son adversaire, les personnages inspirés de figures politiques actuelles sont caractérisés par des mouvements singuliers. Nos protagonistes trouveront-ils une issue? Le chaos laissera-t-il place à une accalmie pour reconstruire une harmonie ? Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://les-salins.net/spectacles/all-i-need/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

