À travers une mise en scène aussi pure et colorée que son personnage emblématique, Julien Duval revisite cet immense classique avec un œil neuf, tout en restant on ne peut plus fidèle au message universel que Voltaire clamait en son temps des Lumières.

« Candide est un être vierge qui découvre le monde sous nos yeux, tel un enfant sauvage ou un extra-terrestre qui débarquerait. Et quels chocs il doit encaisser ! C’est un personnage magnifique, ultra-sensible, révolté parfois ; un jeune homme en lutte avec la réalité de la violence du monde, et qui, face à la désillusion, ne voudra jamais céder au désespoir ni au cynisme. J’ai monté Candide comme une urgence face au monde, une urgence de Lumières, une urgence d’en appeler à la raison : parce que le fait doit triompher de l’opinion. Parce que malgré notre époque, je veux croire au progrès, à l’Homme, et à la possibilité d’un bonheur. Parce que j’affirme qu’on peut être léger et parler de choses absolument essentielles : le sérieux n’est pas un gage d’intelligence. Et toute l’intelligence de Voltaire se catalyse dans son humour. Piquant, libre, impertinent. » Julien Duval

2024-03-21

