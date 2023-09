Comme suspendu Théâtre des Salins Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Comme suspendu Théâtre des Salins Martigues, 20 mars 2024, Martigues. Comme suspendu Mercredi 20 mars 2024, 11h00, 18h00 Théâtre des Salins Tarif unique: 5€ Comme suspendu nous plonge dans un chapiteau minimaliste pour raconter un rendez-vous hors normes : un rendez-vous avec soi-même. Nous assistons à la naissance d’un ballon de baudruche. Devenu personnage marionnettique, il s’engage dans un parcours aérien en quête d’équilibres nouveaux et de découvertes fortuites, générés par la gravité, l’apesanteur et le corps de l’artiste en mouvement. Il finit par s’envoler vers sa propre autonomie, à la rencontre de lui-même. Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://les-salins.net/spectacles/comme-suspendu/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-20T11:00:00+01:00 – 2024-03-20T11:30:00+01:00

2024-03-20T11:00:00+01:00 – 2024-03-20T11:30:00+01:00

2024-03-20T18:00:00+01:00 – 2024-03-20T18:30:00+01:00

