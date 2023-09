https://les-salins.net/spectacles/aucune-idee/ Théâtre des Salins Martigues, 14 mars 2024, Martigues.

On retrouve dans Aucune idée le talent de Christoph Marteler : maître de l’ironie et de l’humour décalé. Il a inventé une poésie scénique tout à fait singulière et chacune de ses pièces porte une esthétique innovante, ancrant toujours les situations dans des décors du quotidien. Aucune idée n’y échappe pas : dans une série de couloirs et de portes, surgit tantôt le violoncelliste Zeller, tantôt Valentine dans d’innombrables rôles et costumes.

« Sans vraiment raconter d’histoires, la pièce donne plutôt à voir des situations, aussi furtives que profondément jouissives, impossibles à narrer, tant elles se présentent comme des instantanés parfois décousus, inexpliqués, insensés où l’on retrouve tous les ressorts comiques d’un univers singulier. » Christophe Candoni – Sceneweb

