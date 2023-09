Le grand bal Théâtre des Salins Martigues, 9 mars 2024, Martigues.

Le grand bal Samedi 9 mars 2024, 19h00 Théâtre des Salins Tarif plein: 18€ Tarif réduit: 8€

Dans le contexte sociétal actuel, les danseurs de Dyptik proposent un nouveau souffle, une renaissance des corps et des esprits. Ils soulèvent une fièvre de danse, expression de révolte, d’intoxication à un quotidien nocif, ou bien la métaphore d’un désespoir commun d’une humanité en détresse… Danse et musique sont ici libératrices des corps, à travers une transe collective, une cérémonie entre lumière et ténèbres.

Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T19:00:00+01:00 – 2024-03-09T20:00:00+01:00

danse hiphop

Cie Dyptik