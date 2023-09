Arthur H Théâtre des Salins Martigues, 29 février 2024, Martigues.

Arthur H Jeudi 29 février 2024, 20h30 Théâtre des Salins Tarif plein: 30€ Tarif réduit: 15€

Accompagnés de musiciens chevronnés, ce concert prend une dimension orchestrale, teintée de jazz, avec une sensibilité à vif et un lyrisme organique. « La voix de Arthur H est celle d’un poète et d’un métaphysicien. Son dernier album ne pouvait porter un autre titre que La vie. Dans cet album, sa poésie y atteint des sommets, portée par une musique sublime, des harmonies et des mélodies à pleurer, presque classiques parfois, alternant emphase et simplicité pour nous laisser le plus souvent éblouis et scotchés. » Charles Pépin – extrait

Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://les-salins.net/spectacles/arthur-h/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-29T20:30:00+01:00 – 2024-02-29T22:30:00+01:00

concert spectacle

Yann Orhan