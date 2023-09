Black lights Théâtre des Salins Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Black lights Théâtre des Salins Martigues, 22 février 2024, Martigues. Black lights Jeudi 22 février 2024, 20h30 Théâtre des Salins Tarif plein: 18€ Tarif réduit: 8€ La chorégraphe a fait appel à huit interprètes (comédiennes, danseuses) pour mettre le corps et le langage au centre d’une mise en scène puissante, résonnant comme un cri de résistance. Vingt-quatre autrices dans le monde ont écrit à partir de faits réels, lus, entendus ou vécus, avec le principe général suivant : une journée, une unité de lieu, un texte, une situation, une femme. Ce sont des histoires qui racontent un sexisme du présent et témoignent de la nécessité d’entendre et de voir ce qui, chaque jour, est invisibilisé par la société, oublié, négligé. Chacun des textes est d’abord un cri, une langue, un rythme, une inflexion vocale, mais aussi une implication physique, un geste. Il y a derrière ces mots la force des présences, des corps en mouvement ou immobiles, des corps qui témoignent, qui se mettent en jeu, qui apportent leur vérité : celle d’être là en résistance, en puissance, en parole. Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://les-salins.net/spectacles/black-lights/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-22T20:30:00+01:00 – 2024-02-22T21:45:00+01:00

Danse danse contemporaine

