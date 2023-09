Le théorème du Pissenlit Théâtre des Salins Martigues, 17 février 2024, Martigues.

Le théorème du Pissenlit Samedi 17 février 2024, 19h00 Théâtre des Salins Tarif plein: 8€ Tarif réduit: 12€

Au Pays-de-la-Fabrique-des-Objets-du-Monde, Tao et Li-Na habitent le village du rocher. Leurs parents partis travailler à la ville, les deux enfants vivent avec les anciens et s’amusent, livrés à eux-mêmes. Le jour de ses 13 ans, Tao doit quitter le village. Désespérée, Li-Na part sur les traces de son ami et, au terme d’un périlleux voyage, le retrouve, épuisé par l’usine. Elle rejoint la chaîne et rencontre d’autres gamins, tout comme lui, éteints. Pour dénoncer le travail illégal des enfants, Li-Na commet la plus fantasque des insurrections.

Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://les-salins.net/spectacles/le-theoreme-du-pissenlit/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-17T19:00:00+01:00 – 2024-02-17T20:00:00+01:00

2024-02-17T19:00:00+01:00 – 2024-02-17T20:00:00+01:00

théâtre cirque

Christophe Raynaud de Lage