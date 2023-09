Mère Théâtre des Salins Martigues, 9 février 2024, Martigues.

Mère 9 et 10 février 2024 Théâtre des Salins Tarif plein: 18€ Tarif réduit: 8€

Aux côtés des comédiennes Odette Makhlouf et Aïda Sabra, incarnant respectivement sa mère et sa sœur, Wajdi Mouawad raconte leur exil vers Paris, fuyant la guerre civile libanaise, tandis que le père est resté au pays pour poursuivre ses activités professionnelles. C’est devant les nouvelles télévisées d’Antenne 2 présentées par Christine Ockrent (qui joue sur scène son propre rôle) qu’ils assistent aux bombardements de Beyrouth. Cinq années d’attente et d’inquiétude, pendant lesquelles tous espèrent la fin de la guerre pour retrouver leur vie d’avant. Le dernier des enfants assiste au rouleau compresseur de l’Histoire écrasant la personne qui lui est la plus chère, sa mère. Il ignore alors que ces événements le marqueront à jamais, du souvenir qu’il porte de sa mère jusqu’à faire de cette histoire un spectacle.

Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://les-salins.net/spectacles/mere/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:40:00+01:00

2024-02-10T19:00:00+01:00 – 2024-02-10T21:10:00+01:00

théâtre wajdi Mouawad

Tuong-Vi Nguyen