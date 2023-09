Helen K Théâtre des Salins Martigues, 31 janvier 2024, Martigues.

Helen K Mercredi 31 janvier 2024, 19h00 Théâtre des Salins Tarif plein: 12€ Tarif réduit: 8€

Une émouvante proposition qui entremêle danse, théâtre et langue des signes française. Dans une scénographie qui emprunte autant à la botanique qu’au music-hall, un récitant, une comédienne et une danseuse nous racontent les grandes étapes d’une rééducation passionnante initiée par la jeune Annie Mansfield Sullivan. C’est le choc d’une rencontre et une formidable histoire d’amitié, jusqu’au tournant résolument optimiste que prennent alors les vies de cette petite fille et de sa comparse. Sur un mode toujours ludique, le spectacle interroge les petits comme les plus grands sur la façon dont nous considérons le handicap, mais également sur la manière dont le langage, quel qu’il soit, transforme notre perception du monde.

Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://les-salins.net/spectacles/helen-k/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T19:00:00+01:00 – 2024-01-31T20:00:00+01:00

2024-01-31T19:00:00+01:00 – 2024-01-31T20:00:00+01:00

théâtre théâtre des Salins

Pascale Cholette