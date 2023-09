Les gardiennes Théâtre des Salins Martigues, 16 janvier 2024, Martigues.

Les gardiennes Mardi 16 janvier 2024, 20h30 Théâtre des Salins Tarif plein: 18€ Tarif réduit: 8€

Les Gardiennes est une odyssée fantastique à la frontière de la folie. Les quatre comédiennes se jouent de la vieillesse, elles en rient, elles l’assument. Elles font partie de ces héroïnes du quotidien. Le temps les a délivrées des hésitations, des séductions, des complications qu’on se crée à soi-même. Les gardiennes se sont retrouvées pour aider Rose qui a perdu la mobilité et la parole. Et voici que dans cette organisation bien huilée débarque Victoria, la fille de Rose, avec son pragmatisme. Le choc est violent et une lutte s’engage autour de Rose. Victoria deviendra-t-elle une gardienne ? Sera-t-elle à la hauteur ? Le nœud du tisserand ne peut se défaire, le nœud familial non plus. Alors il faudra que chacune évolue pour tisser de nouveaux desseins dans le réel et dans l’imaginaire.

Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://les-salins.net/spectacles/les-gardiennes/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T20:30:00+01:00 – 2024-01-16T22:30:00+01:00

2024-01-16T20:30:00+01:00 – 2024-01-16T22:30:00+01:00

théâtre spectacle

Luc Jennepin