Martigues LOOP Théâtre des Salins Martigues, 13 janvier 2024, Martigues. LOOP Samedi 13 janvier 2024, 19h00 Théâtre des Salins Tarif plein:12€ Tarif réduit: 8€ Loop est une lettre d’amour à la machinerie scénique. La scène est au centre du spectacle. Tous ses éléments et ceux qui y travaillent en sont les protagonistes : les danseurs, les machinistes, les électriciens, mais aussi les rideaux, les projecteurs, les flight cases, les toiles de fond, les sols en linoléum, les escaliers, les tapis et les nattes transforment la danse en un spectacle où tout ce qui se passe finit par être découvert. La magie révèle ses propres tours, mais continue sans cesse de nous surprendre ! Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://les-salins.net/spectacles/loop/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Danse jeune public Pedro Arnay

