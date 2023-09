Orchestre national de France Théâtre des Salins Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Orchestre national de France Théâtre des Salins Martigues, 3 janvier 2024, Martigues. Orchestre national de France Mercredi 3 janvier 2024, 20h30 Théâtre des Salins Tarif unique 40€ Le chef d’orchestre Stéphane Denève, reconnu internationalement pour la qualité exceptionnelle de ses interprétations et de sa programmation, dirigera Lise de la Salle, l’une des pianistes majeures de sa génération et le prestigieux Orchestre National de France. Le 3 janvier, c’est donc Paris qui donnera le LA ! Un Paris rêvé, réinventé par George Gershwin, qui fait surgir des véritables klaxons dans Un Américain à Paris, résumé de son séjour dans la capitale des années 1920. Le tout sur fond de blues qui galvanisent sa Rhapsody et le Galop d’Offenbach revus par Manuel Rosenthal dans un pot-pourri affolant de la Gaîté Parisienne. La soirée commencera par l’irrévérencieuse ouverture de Candide de Bernstein, inspiré de Voltaire. Une soirée à ne pas rater ! Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://les-salins.net/spectacles/orchestre-national-de-france/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

