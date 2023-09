Le grand voyage d’Annabelle Théâtre des Salins Martigues, 20 décembre 2023, Martigues.

Le grand voyage d’Annabelle Mercredi 20 décembre, 18h00 Théâtre des Salins Tarif plein: 12€ Tarif réduit: 8€

Sur le plateau, trois musiciens-comédiens-chanteurs se partagent la narration et la musique autour d’une Annabelle virtuelle. À la manière du film Mary Poppins, le réel et le dessin animé transporteront le spectateur de l’Île de France aux Pyrénées, des arènes de Séville au terrible désert andalou, de Gibraltar aux Canaries. Le grand voyage d’Annabelle, c’est une histoire de rencontres avec des animaux à la personnalité entière, touchante et sincère : José le furet, Pablo le taureau, Irène la baleine et bien d‘autres qui auront tous à cœur d’aider Annabelle dans son grand voyage.

Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://les-salins.net/spectacles/le-grand-voyage-dannabelle/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T18:00:00+01:00 – 2023-12-20T19:00:00+01:00

Conte musical théâtre

