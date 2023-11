Atelier danse contemporaine et Taï -Chi Théâtre des Salins Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Atelier danse contemporaine et Taï -Chi Théâtre des Salins Martigues, 2 décembre 2023, Martigues. Atelier danse contemporaine et Taï -Chi Samedi 2 décembre, 10h00 Théâtre des Salins Tarif par personne : 5€ / Tarif 1 adulte et 1 enfant : 8€

Renseignements et réservation : rp@les-salins.net / 04 42 49 02 00 À l’occasion de cet atelier mené par le danseur Chien-Chih Chang du spectacle Alice, initiés et amateurs auront l’occasion de découvrir la pratique de l’art martial traditionnel chinois croisée à celle de la danse contemporaine.

Atelier ouvert à tous à partir de 12 ans.

Tarif par pe rsonne : 5€

Tarif 1 adulte et 1 enfant : 8€ Renseignements et réservation :

rp@les-salins.net / 04 42 49 02 00 Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:rp@les-salins.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00 atelier danse Chao-Sheng Ho Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Théâtre des Salins Adresse 19 quai paul doumer 13500 martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Théâtre des Salins Martigues latitude longitude 43.407161;5.052486

Théâtre des Salins Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/