Le songe Théâtre des Salins Martigues, 21 novembre 2023, Martigues.

Le songe Mardi 21 novembre, 20h30 Théâtre des Salins Tarif plein: 18€ Tarif réduit: 8€

Dans Le Songe, Gwenaël Morin renoue avec la légèreté de la comédie, pour retrouver l’innocence même du théâtre, le plaisir modeste et fou d’être amoureux, de tomber amoureux encore une fois, à l’infini. Dans Le Songe d’une Nuit d’Été de Shakespeare, le désir est neuf, intact, non perverti : Héléna aime Démétrius qui aime Hermia qui aime et est aimée de Lysandre. Tragédie ou comédie, seule la forme change mais le sujet reste le même : aimer et être aimé. Gwenaël Morin transmet de manière éclatante son amour passionnel pour le théâtre, ses interprètes et pour la vie.

Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://les-salins.net/spectacles/le-songe/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:30:00+01:00 – 2023-11-21T22:00:00+01:00

2023-11-21T20:30:00+01:00 – 2023-11-21T22:00:00+01:00

Théâtre shakespeare

Pierre Grobois