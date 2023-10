Masterclass avec Gwenaël Morin, metteur en scène – Le songe Théâtre des Salins Martigues, 19 novembre 2023, Martigues.

Masterclass avec Gwenaël Morin, metteur en scène – Le songe Dimanche 19 novembre, 14h30 Théâtre des Salins Gratuit sur réservation (nombre de places limité)

Le metteur en scène mènera un atelier autour des scènes de groupe du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, et notamment celles impliquant le roi, la reine et les suivants. Accessible à tous, cet atelier pratique permettra d’interroger et d’expérimenter la dimension “chorale” du théâtre de Shakespeare.

Un goûter suivra l’atelier pour clôturer ce moment de convivialité !

Renseignements et réservation :

rp@les-salins.net / 04 42 49 02 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T14:30:00+01:00 – 2023-11-19T16:30:00+01:00

