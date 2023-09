Satellites of dance Théâtre des Salins Martigues, 17 novembre 2023, Martigues.

Satellites of dance 17 et 18 novembre Théâtre des Salins Tarif plein: 12€ Tarif réduit: 5€

Ici, la virtuosité n’est pas le propos, c’est le jeu et la vue d’ensemble qui importent, le plaisir communicatif des pulsations de la musique et des corps : une expression spontanée et enjouée sans jugement de valeur. Briser la glace, oublier le miroir, bouger dans toutes les directions en relation avec le groupe. Joie dans les corps, extase dans les pieds et sourire incassable : Satellites of dance incite à vivre la rencontre collective par la danse. Avec le DJ et chorégraphe Frank Micheletti accompagné de ses danseurs de Kubilai Khan Investigation.

Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T23:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:59:00+01:00

2023-11-18T00:00:00+01:00 – 2023-11-18T02:00:00+01:00

Danse DJ

Laurent Nembrini