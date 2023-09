Peeping Tom – Triptych – Théâtre des Salins Martigues, 16 novembre 2023, Martigues.

Peeping Tom – Triptych – 16 et 17 novembre Théâtre des Salins Tarif plein: 18€ Tarif réduit: 8€

Les personnages de Triptych : The missing door, The lost room et The hidden floor évoluent dans des espaces dont ils ne peuvent s’échapper. À la recherche d’un idéal, avec leurs rêves et leurs espoirs, ils errent dans un labyrinthe macabre et mystérieux, entre la réalité et leurs pensées, guidés par des forces naturelles qui les mènent vers un destin incertain. Gabriela Carrizo et Franck Chartier créent un monde inquiétant, sombre et fermé, tout en plaçant au centre un langage unique et extrême du mouvement et de la performance.

Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://les-salins.net/spectacles/peeping-tom/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

Danse théâtre

Virginia Rota