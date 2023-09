La petite fille qui disait non Théâtre des Salins Martigues, 11 novembre 2023, Martigues.

La petite fille qui disait non Samedi 11 novembre, 19h00 Théâtre des Salins Tarif plein: 12€ Tarif réduit: 8€

Explorant le délicat chemin de l’émancipation, La Petite Fille qui disait non est un conte d’aujourd’hui qui parle de deuil et de désobéissance, de comment on grandit quand on est enfant et aussi quand on est adulte… C’est un conte initiatique, une histoire d’amour et de transmission entre une petite fille, sa mère et sa grand-mère, un rite de passage entre trois générations de femmes. Et c’est une histoire de loup, de petite fille perdue dans la forêt du monde et de galettes à dévorer.

Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T19:00:00+01:00 – 2023-11-11T20:15:00+01:00

Théâtre jeune public

Thierry Laporte